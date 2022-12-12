الأمومة والطفولة: سفاحة الحيوانات استخدمت أطفالها في الجريمة والأب سائق تاكسي

أكد صبري عثمان، المستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه تم التوجه إلى منزل الأولاد الخمسة أبناء "سفاحة الحيوانات" وتم إرسال العديد من الصور بجانب الفيديو الذي يمتلكه برنامج "حديث القاهرة"، موضحا أن الصور أثبتت أن الأم تستخدم الاطفال في تلك الفيديوهات.

وأضاف صبري عثمان، في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة أن الأم المتهمة تستخدم الأطفال في تلك الفيديوهات واستدعاء الاطفال إلى النيابة بحضور محامي من المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأشار، إلى أنه بسبب الظروف المادية السيئة لأسرة الاب تم التواصل مع وزارة التضامن وسوف يعود للأسرة معاش تكافل وكرامة حيث تبين أن والد الاطفال يعمل على سيارة أجرة على الطريق الدائري وأنكر أنه يعلم شيء عن فيديوهات تعذيب وقتل الحيوانات وقال أنه شبه منفصل عن زوجته لأنها متمردة على مستوى المعيشة معه، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم نقل الاطفال إلى دور رعاية بسبب وجود الجدة والأب.