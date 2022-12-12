رئيسة المفوضية الأوروبية: قد نواجه نقصا في الغاز عام 2023

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، بأن إمدادات الغاز في الكتلة الأوروبية آمنة هذا الشتاء وأن الاتحاد الأوروبي يستعد للحدث التالي.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية - خلال حديثها في مؤتمر صحفي، وفقًا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - من أن الاتحاد الأوروبي حصل على كميات كافية من الغاز لهذا الشتاء لكنه قد يواجه نقصًا في الغاز العام المقبل إذا خفضت روسيا المزيد من الإمدادات.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه في حال قطع روسيا الحصة الصغيرة من الغاز التي لا تزال تسلمها إلى أوروبا بعد خفض إمدادات الغاز هذا العام وانتعش طلب الصين على الغاز من أدنى مستوياته بسبب الإغلاق فقد يواجه الاتحاد الأوروبي عجزًا في الغاز بمقدار 27 مليار متر مكعب في عام 2023.

ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، فإن إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغ 412 مليار متر مكعب في عام 2021.

وأوضحت هيئة الرقابة على الطاقة أنه يمكن تجنب النقص المحتمل من خلال توسيع الدعم والسياسات لتوفير الطاقة عن طريق تجديد المنازل المتهالكة واستبدال التدفئة القائمة على الوقود الأحفوري بمضخات حرارية، داعية لاطلاق حملات تشجيع المستهلكين على استخدام طاقة أقل.