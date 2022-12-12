النمسا تسجل 4932 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت النمسا، 4932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و613 ألفا و343، وترتفع الوفيات إلى 21 ألفا و265.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و229 ألفا و112 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.