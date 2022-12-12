مستشار وزير النقل السوداني: الممر الملاحي يوفر وسيلة نقل منخفضة التكلفة بين دول أفريقيا

قال مستشار وزير جمهورية السودان للنقل البحري إبراهيم عبد السلام، إن الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيساهم في توفير وسيلة نقل منخفضة التكلفة بين دول أفريقيا، وخلق أكبر سوق مشتركة بين دول أفريقيا وخاصة الدول الحبيسة، بالإضافة إلى دعم حركة التجارة والاتصال بالموانئ العالمية لنقل الأفراد والأنشطة الاقتصادية.



وأضاف مستشار الوزير السوداني، خلال مؤتمر تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط اليوم، أن المشروع سيساهم في زيادة حجم السفن النهرية، خاصة في ظل عدم وجود قوانين واضحة تنظم العمل بين الوحدات البحرية والنهرية والبيئة البحرية، والقصور في أعداد المتخصصين في الملاحة النهرية بدول أفريقيا.



وأشار عبد السلام، إلى وجود اقتراح بالاعتماد على قوانين المنظمة البحرية الدولية لتنظيم العمل بين الدول في المشروع، وإيجاد آل لتجنب حدوث تلوث بيئي والتأثير بشكل سلبي على جودة المياه بسبب حركة السفن ومخلفاتها، خاصة وأن السودان تعتمد على تلك المياه في الشرب.