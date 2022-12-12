مصطفى شلبي يحتفل مع جماهير الزمالك بهدفه الأول

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احتفل مصطفى شلبي، نجم الزمالك الجديد، مع جماهير ناديه بهدفه الأول مع الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك أمس الأحد، على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، بفضل الهدف الوحيد الذي سجله مصطفى شلبي في مرمى أحمد الشناوي.

ونجح شلبى، فى تسجيل أول أهدافه بقميص الزمالك فى مباراته الخامسة التى يشارك فيها مع القلعة البيضاء منذ انتقاله من نادى إنبى فى بداية الموسم.

وكتب شلبي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):" أول مرة في كل شيء لا تنسى".

ورفع الزمالك من فوزه على بيراميدز، رصيده للنقطة 14، في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري العام.