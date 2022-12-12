عضو تضامن النواب: فتح المجال بفترة أخرى لتوفيق الأوضاع ليؤكد الاهتمام بالمجتمع المدني

قال طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه تم فتح المجال بفترة أخرى لتوفيق الأوضاع ليؤكد الاهتمام بالمجتمع المدني، ذاكرا أن هناك أهمية كبيرة للمنظومة الإلكترونية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن العمل الأهلي ضخم جدا في مصر، ذاكرا أنه في عام 2010، أثبت البحث أن المجتمع المدني شارك بنسبة 30% من علاج المواطنين، وبالقياس نلاحظ ذلك في الدعم المادي وغيرها، ولكن لم يكن هناك توثيق بشكل واضح لذلك، مما يبرز أهمية المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية.

وأوضح أن هذه الكيانات غير هادفة للربح وتقوم بدور مساعد للدولة المصرية، مطالبا باستقلالية صندوق دعم الجمعيات الأهلية، لتدعيم المجتمع الأهلي.