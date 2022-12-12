إمبيد يقود سفنتي سيكسرز للفوز على هورنيتس في دوري السلة الأمريكي

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سجل جويل إمبيد 53 نقطة و11 متابعة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على شارلوت هورنيتس 131 / 113 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الاثنين، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واستطاع إمبيد أن يسجل أكثر من 50 نقطة في مباراة واحدة للمرة الثانية هذا الموسم والرابعة في مسيرته.

وأضاف توبياس هاريس 17 نقطة وجيمس هاريس 14 نقطة لفريق سيكسرز.

في المقابل سجل كيلي أوبري جونيور وتيري روزير 29 نقطة لكل منهما لفريق هورنيتس.

وهذه هي الخسارة الخامسة على التوالي لفريق هورنيتس.

وفي بقية المباريات التي أقيمت في ذات اليوم، فاز لوس أنجليس ليكرز على ديترويت بيستونز 124 / 117 ، ونيويورك نيكس على ساكرامانتو كينجز 112 / 99.

كما فاز أورلاندو ماجيك على تورنتو رابتورز 111 / 99 ، وأتلانتا هوكس على شيكاغو بولز 123 / 122 بعد الوقت الإضافي، وهيوستن روكتس على ميلواكي بكس 97 / 92.