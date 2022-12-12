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وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بتحقيق مشدد في فضيحة فساد ساسة أوروبيين

بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 3:16 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 3:16 م
تتوقع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رد فعل من الاتحاد الأوروبي على نفوذ غير قانوني مزعوم لقطر على ساسة أوروبيين.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحا دفي بروكسل: "إنها حقا واقعة لا تصدق. يجب الآن الكشف عن ملابساتها بكامل قوة القانون دون قيد أو شرط"، موضحة أن الأمر هنا يدور حول مصداقية أوروبا، وقالت: "وعليه، يجب أن يتبع ذلك عواقب في مجالات مختلفة".

ولم تذكر بيربوك أي تفاصيل، وقالت: "المهم الآن على وجه الخصوص هو الكشف الشامل عن الملابسات.. لم نر شيئا من هذا القبيل منذ فترة طويلة".

وفي سياق تحقيقات في نفوذ محتمل لقطر على ساسة أوروبيين، أُلقي القبض على نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، والعديد من أعضاء البرلمان يوم الجمعة الماضي. ويُشتبه في أن كايلي أخذت رشاوى للتأثير على قرارات سياسية لصالح الدولة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم، مثل أن يدرس الاتحاد الأوروبي حاليا تسهيل قواعد التأشيرات للمواطنين القطريين.

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