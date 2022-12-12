 وزير الطاقة البلغاري: صوفيا قامت بتأمين إمدادات الغاز للشتاء - بوابة الشروق
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وزير الطاقة البلغاري: صوفيا قامت بتأمين إمدادات الغاز للشتاء

صوفيا - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 11:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 11:45 ص

قال وزير الطاقة البلغاري روسين هريستوف، في مقابلة مع قناة "بي تي في" التلفزيونية الخاصة، إن الحكومة البلغارية أمنت كميات كافية من الغاز الطبيعي لفصل الشتاء وتبحث الآن عن إمدادات إضافية لخفض سعره.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة البلغارية تجري محادثات لتأمين الغاز عبر محطات الغاز الطبيعي المسال في تركيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة في صوفيا، أن الحكومة تجري محادثات مع شركة بوتاس التركية بشأن استمرار توفير الإمدادات.

وأضاف هريستوف أن بلغاريا تطالب بسقف سعري للغاز في الاتحاد الأوروبي يبلغ 150 يورو/ ميجاوات في الساعة.


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