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أكد أوكان بوروك، مدرب فريق جالاتا سراي التركي، أن أي مدرب في العالم، يتمني تواجد لاعب بقيمة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق بين صفوف فريقه.

وفسخ البرتغالي تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل بداية المونديال، وذلك بعد توتر علاقته مع المدرب الهولندي إريك تين هاج مؤخرًا.

وقال بوروك خلال تصريحات صحفية تحدث خلالها عن رغبته الكبيرة في الحصول على رونالدو، كما أشاد بوصول الثنائي دريس ميرتنز وخوان ماتا في الفريق.

وقال:" أي مدرب يتمني تواجد رونالدو في فريقه، أنه قيمة كبيرة، نتمني تواجده معنا " .

وأضاف:" تلقينا معلومات عن اللاعبين خلال الفترة الماضية من سوق الانتقالات، هناك شركة تسويق نعمل معها، وتصل إلينا تقارير عن تحليل الشخصية ".