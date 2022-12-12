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أصيب عشرات الأشخاص بجروح في حادث تصادم بين ثلاث حافلات، الاثنين، في مدينة الكرك غرب الأردن.

وذكر التلفزيون الأردني، أنه نتج عن الحادث إصابة 45 شخصا بجروح، وقال إنه وقع في منطقة مؤاب.

45 مصاباً بتصادم 3 حافلات في #الكرك بمنطقة #مؤاب

فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم#الأردن pic.twitter.com/gT7ESmIXmz — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 12, 2022



وقال مصدر أمني لموقع "عمون" المحلي، إن طواقم الدفاع المدني والشرطة في الكرك "تعاملت مع حادث تصادم وقع بين 3 حافلات بمنطقة مؤاب".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ونشرت قناة "رؤيا" صورا لحادث الحافلات، ونقلت عن مدير مستشفى الكرك الحكومي، معتز القرالة، قوله إن "20 إصابة وصلت إليهم عقب الحادث تراوحت حالتهم العامة بين المتوسطة والحسنة".

وجرى نقل 20 إصابة أخرى، إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في المحافظة، وفقا لرؤيا.