 شاهد| عشرات المصابين في تصادم 3 حافلات بالأردن.. والسلطات تفتح تحقيقا - بوابة الشروق
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شاهد| عشرات المصابين في تصادم 3 حافلات بالأردن.. والسلطات تفتح تحقيقا

وكالات
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 12:19 م

أصيب عشرات الأشخاص بجروح في حادث تصادم بين ثلاث حافلات، الاثنين، في مدينة الكرك غرب الأردن.

وذكر التلفزيون الأردني، أنه نتج عن الحادث إصابة 45 شخصا بجروح، وقال إنه وقع في منطقة مؤاب.

 


وقال مصدر أمني لموقع "عمون" المحلي، إن طواقم الدفاع المدني والشرطة في الكرك "تعاملت مع حادث تصادم وقع بين 3 حافلات بمنطقة مؤاب".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ونشرت قناة "رؤيا" صورا لحادث الحافلات، ونقلت عن مدير مستشفى الكرك الحكومي، معتز القرالة، قوله إن "20 إصابة وصلت إليهم عقب الحادث تراوحت حالتهم العامة بين المتوسطة والحسنة".

وجرى نقل 20 إصابة أخرى، إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في المحافظة، وفقا لرؤيا.


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