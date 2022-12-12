 12 ديسمبر 2022.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
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12 ديسمبر 2022.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
محمد عصام
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 12:38 م

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 6.75 جنيه.
وتراوح سعر البصل بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
وثبت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4.5 إلى6.5 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وتراوحت أسعار بين 4 إلى 8 جنيهات.
استقر سعر الباذنجان البلدي مسجلا من 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.
بينما استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
وسعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.
وتراوحت أسعار البامية بين 16 إلى 20 جنيها.
واستقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
كما ثبت سعر اليوسفي ليترواح بين 4 إلى 7.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
وتراوح سعر التين البرشومي بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
وتراوح سعر الرمان جنيها واحدا ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وتراوحت أسعار الفراولة بين 10 إلى 20 جنيها.
وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.


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