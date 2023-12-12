قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني وحق دستوري للمواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الاثنين، أن المشاركة في الانتخابات الحالية أظهرت حالة من اصطفاف الشعب المصري على نحو غير مسبوق.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يبرهن على وعي الشعب المصري وعزمه وإصراره على المحافظة على وطنه وعلمه بالتحديات التي تواجه الدولة، وإصراره على استكمال بناء الوطن.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية هي أولى الخطوات في بناء الوطن ورسم مستقبله القادم، وتمثل محافظة على الأبناء والأحفاد خلال السنوات المقبلة.

ونوه بأن الشعب المصري وجه رسالة قوية للعالم أجمع، مفادها أنه متكاتف وأن وطنه هو هدفه الأساسي، وأنه يصر على المحافظة عليه.

وشدد على أن مشهد الانتخابات الرئاسية يليق بالشعب المصري وحضارته وتاريخه، داعيا المواطنين الذين لم يشاركوا بعد في الانتخابات بالإقبال على التصويت.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».