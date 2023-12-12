يواصل الناخبون بمحافظة أسوان، لليوم الثالث، التوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكان عددا كبيرا من السيدات وكبار السن بمدن كوم أمبو وأسوان ودراو، توافدوا على اللجان، بعضهم جاء على كرسي متحرك والبعض حضر بمساعدة مرافق سواء من أسرته أو قوة تأمين اللجان.

وكانت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، بدأت صباح أمس أول الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وهي الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق (10، 11، 12) ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت.

ويتنافس فى تلك الانتخابات 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».