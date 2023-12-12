حملة فريد زهران: وجود مرشح معارض أعطى مصداقية لانتخابات الرئاسة 2024

قال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، إن الحملة شكلت غرفة عمليات لرصد إجراءات التصويت بالداخل، وتقديم تقرير نهاية كل يوم من أيام التصويت لملاحظات الحملات كافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بقناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن التغطية الإعلامية للانتخابات تتمتع بدرجة كبيرة من الحياد، أفضل مما كانت تتوقعه الحملة، وكذا جهاز الشرطة الذي لم يكن له أي دور سلبي من المنع أو التوجيه للناخبين، مؤكدا أن وجود مرشح معارض أعطى مصداقية لانتخابات الرئاسة 2024.

ولفت إلى رصد الحملة بعض الظواهر السلبية المحدودة على مدار اليومين السابقين للانتخابات، موضحا: «رصدنا حشد كاذب على بعض اللجان دون داع، وجود رشاوي مالية لبعض الناخبين، إلى جانب وجود كثافة شديدة على لجان المغتربين، نظرا لقلتها ولسهولة حشد المغتربين».

وذكر أن إحدى الناخبات من ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي البصر، لم تجد ورقة الاقتراع بطريقة برايل، على الرغم من وجودها في بعض اللجان.

وتنتهي عملية التصويت مساء اليوم الثلاثاء، والتي بدأت أول أمس، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».