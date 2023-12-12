منظمة الحج الإيرانية: استئناف رحلات العمرة الثلاثاء المقبل بعد توقف 9 سنوات

أعلن رئيس منظمة الحج الإيرانية عباس حسيني، استئناف رحلات العمرة للحجاج الإيرانيين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد المشاورات والتنسيق اللازم مع هيئات الحج السعودية وتوقيع مذكرات التفاهم والعقود المتعلقة بهذا الخصوص.

وقال حسيني، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن أول قافلة من المعتمرين الإيرانيين، والبالغ عددهم الإجمالي 550 معتمرا، ستتوجه إلى بيت الله الحرام في 19 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف حسيني، أنه وفقا لبرنامج هذه القافلة لأداء مناسك العمرة، فإن المعتمرين الإيرانيين سيمكثون 10 أيام في السعودية، 5 أيام منها في المدينة المنورة و5 أيام في مكة المكرمة.

وقال حسيني، إنه سيتم إرسال 70 ألف شخص إلى المملكة العربية السعودية بنهاية العام الحالي.