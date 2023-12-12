قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية تتم بشكل مرتب، يستوفي المعايير الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنّ الانتخابات تتم في 11 ألفا و600 لجنة فرعية بإشراف قضائي كامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة.

وأشار إلى أن الانتخابات تتم بمتابعة دولية وبتغطية إعلامية محلية ودولية، مؤكدا أن الإقبال على الانتخابات كان كبيرا في اليومين الأول والثاني.

ولفت إلى أنّ الانتخابات الحالية شهدت بعض المظاهر الإيجابية مثل التيسيرات لذوي الهمم ولكبار السن، موجها الشكر للهيئة الوطنية على جهودها.

وأشار إلى الإقبال الكبير من قِبل المرأة والشباب على التصويت في الانتخابات، مؤكدا أن هناك انتظاما في العملية الانتخابية.





وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».