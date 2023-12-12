الشروق ترصد عملية فرز أصوات الناخبين في لجان الزمالك

بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بلجان حي الزمالك التابعة لدائرة قسم قصر النيل في القاهرة، بعد إغلاق أبواب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ رؤساء اللجان الفرعية في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، بعد إغلاق التصويت، جمع الأصوات وفرزها بكل صندوق لحصر الحضور ثم تلاها فصل الأصوات الباطلة وعدد الأصوات لكل مرشح رئاسي.

ورصدت "الشروق" فرز أصوات الناخبين باللجنتين الفرعيتين 2 و3، وسط تواجد لمراقبين دوليين مكونين من وفود من جامعة الدول العربية وسفارة الصين بالقاهرة

وبدأت اللجان الفرعية داخل كلية الفنون الجميلة بحي الزمالك التابع لدائرة قصر النيل بفرز الأصوات الصحيحة والباطلة وتجميع عدد الأصوات لكل مرشح رئاسي.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».

وأغلقت اللجان الفرعية بكلية الفنون الجميلة ومدرسة الزمالك القومية في منطقة الزمالك التابعة لقسم قصر النيل بالقاهرة أبوابها، اليوم الثلاثاء، أخر الأيام الثلاث المخصصة للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت اللجان الانتخابية بحي الزمالك شهدت إقبال كبير من الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "الشروق" تواجد ملحوظ لطلبة الجامعات الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع، حيث اصطفوا في طوابير أمام مقر اللجان الفرعية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، الذي حضروا قبل فتح اللجان بفترة وانتظروا فتحها للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان الانتخابية بقصر النيل إقبال كبير من الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث توافدوا على اللجان الانتخابية في كلية الفنون الجميلة والنادي الأهلي في الزمالك وفي مدرسة قصر الدوبارة.

وشهدت المقرات الانتخابية بالزمالك إقبالا ملحوظا للناخبين منذ اللحظات الأولى من اليوم الثالث، حيث توافدوا على اللجان الانتخابية.

وشهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا؛ لتأمين العملية الانتخابية، منذ فتح اللجان الانتخابية بكلية الفنون الجميلة والنادي الأهلي أبوابها في التاسعة صباحا، اليوم الاثنين، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "الشروق" ظهور لافت للناخبين الشباب في منطقة الزمالك، حيث زاد عدد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في استحقاق انتخابي بالانتخابات الرئاسية الحالية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة عمليات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.