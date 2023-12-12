أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وجود انتظام تام وتوافد كبير من الناخبين على مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة؛ للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.



وأضاف آمنة، في بيان له، أن اليوم الثالث لعملية التصويت شهد إقبالا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية من المواطنين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح أن غرفة الأزمات بالوزارة تتابع مع المحافظين منذ الصباح الباكر اللجان الانتخابية في المركز والمدن، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات والتنسيق والتعاون مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية للخروج بالمشهد الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية.



وحرص على الاطمئنان من المحافظين عبر اتصالات من خلال مقر الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان بالمحافظات والعمل علي تذليل أي شكاوى أو مشكلات تواجه المواطنين فيما يخص عملية التصويت للحفاظ علي حقهم الدستوري والقانوني بكل حرية والعمل على الظهور بالشكل الحضاري واللائق أمام دول العالم.



وأكد أن المحافظين أشاروا إلى تقديم كل التسهيلات للمتابعين والمراقبين المحليين والدوليين المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لم ترصد أي معوقات أو مشكلات تواجه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بمختلف اللجان الانتخابية بالمحافظات والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.