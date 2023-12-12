الجزائر تستعد لعلاج 400 طفل فلسطيني في مستشفياتها المدنية والعسكرية

كشف مصدر جزائري رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تستعد لـ"استقبال 400 طفل فلسطيني مصاب لتقلي العلاج من جروح وآثار القصف الصهيوني الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المصدر ذاته قوله، إن استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى سيكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، ووهران غربي البلاد وقسنطينة إلى الشرق.

كانت وزارة الصحة في غزة أحصت في وقت سابق اليوم، 18 ألفا و412 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال إلى جانب أكثر من 50 ألف جريح، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 67 يوما.