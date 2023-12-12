وكيل تعليم الغربية: استمرار توافد المعلمين للتصويت في انتخابات الرئاسة

قام ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، بجولة للمرور على لجان الانتخابات الرئاسية بمدارس الغربية، حيث أشاد بإقبال جموع المعلمين والطلاب الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد استمرار توافد معلمي الغربية على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي، الذي يعكس وعي المعلمين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، مدركين أن المشاركة في الانتخابات لها الدور الإيجابي في المسيرة الوطنية، وإظهار القدوة أمام جميع المواطنين، للمشاركة الفعالة في صنع القرار الصائب الذي يخدم مصر وشعبها.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، قد شاركوا اليوم في حملة "طرق الأبواب" لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.