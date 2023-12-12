شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة إقبالا من كبار السن والسيدات بعد تحسن الطقس، مع توفير سيارات لنقلهم للذهاب إلى اللجان التي تبعد عن منازلهم من أجل التصويت مع تواجد شباب متطوعين لخدمة الناخبين من أجل الحصول على الأرقام بالكشف واللجنة لعدم معاناة الناخبين.

كما شهدت اللجان تخصيص مكان لتقديم مشروبات ساخنة للناخبين بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتستمر عملية التصويت داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحُدد يوم 13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، و عبدالسندل يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».