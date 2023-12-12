رئيس كوريا الجنوبية: سنشكل تحالفا في مجال أشباه الموصلات مع هولندا

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول زيارته الرسمية إلى هولندا بالاجتماع مع مجموعة من المقيمين الكوريين وتعهد برفع مستوى علاقات البلدين إلى "تحالف (بمجال) أشباه الموصلات".

ووصل يون إلى أمستردام يوم الاثنين في زيارة تستغرق أربعة أيام تهدف إلى تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية ، وهي دولة رائدة في تصنيع الرقائق ، وهولندا ، موطن شركات معدات صناعة الرقائق مثل "إيه إس إم إل"، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال خلال اجتماع على العشاء مع حوالي 100 من المقيمين الكوريين في فندق بأمستردام: "أشباه الموصلات هي مجال مهم ليس فقط لصناعاتنا ولكن أيضا لأمننا. من خلال هذه الزيارة ، سيتم ترقية التعاون في أشباه الموصلات بين كوريا الجنوبية وهولندا إلى تحالف أشباه الموصلات".

وقال إن التعاون بين كوريا الجنوبية وهولندا "تتوسع آفاقه من المجالات الاستراتيجية مثل الدفاع والأمن الوطنيين إلى التبادلات الاقتصادية والثقافية وكذلك التبادلات في العلوم والتكنولوجيا المتطورة". وأضاف: "مع توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة، ستتعمق العلاقات بين كوريا الجنوبية وهولندا أكثر".