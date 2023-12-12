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توافد عدد كبير من المواطنين على لجان الانتخابات للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين عقب انتهاء ساعة الراحة.

كما شهدت لجنه رقم 13 برئاسة المستشار أحمد مختار شاهين، بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بمدينة بنها، توافد المواطنين على لجان الانتخاب.

فيما حرصت العديد من السيدات في المبادرة للدخول بانتظام للجنة الاقتراع برفقة أطفالهن ليكونوا شاهدين على مشاركتهن في العرس الانتخابي.

يذكر أنه تم تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».