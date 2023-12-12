رئيس المصريين الأحرار: الشعب أدرك الغاية من المشروعات القومية بعد أحداث غزة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الإقبال اللافت من الشباب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية لم يكن وليد اليوم، مشيرا إلى تخصيص القيادة السياسية عاما للشباب، فضلا عن الجهود السياسية الخاصة بالتمكين شأن المرأة على مدار السنوات التسع الماضية.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى ارتفاع نسبة التمثيل السياسي للشباب بـ «غزارة» متمثلة بعدة مستويات على غرار مجلس النواب و مجلس الشيوخ وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأكاديمية الوطنية.

وأشار إلى تولي بعض الشباب مناصب قيادية كمساعدي محافظين، إلى جانب إنشاء كيانات شبابية على غرار اتحاد شباب الجمهورية والمجالس الشبابية بالمحافظات، مؤكدا أن كل المساهمات السابقة؛ ساعدت على دمج الشباب بالحياة السياسية.

وأوضح أن مشاهد شباب المتطوعين القائمين على تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح؛ تؤكد عودة اهتمام الشباب إلى الحياة السياسية، لا سيما في ضوء المعطيات الأخيرة النابعة من تداعيات العدوان الإسرائيلي والتي تستلزم الحفاظ على الأمن القومي.

وأشار إلى إدراك الشعب المصري الغاية من المشروعات القومية الكبرى، قائلا: «اليوم اكتشفنا أن الهدف من المشروعات القومية؛ كان لحماية مصر وأمنها القومي من الأحداث اليوم».