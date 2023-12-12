رئيس لجنة الوافدين بجمرك الإسكندرية: الإقبال كبير من الناخبين على الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الوافدين بالإسكندرية، إقبالا كثيفا خلال اليومين الماضيين من الانتخابات الرئاسية، وعددها 36 لجنة.

وقال المستشار وليد عناني، رئيس لجنة الوافدين بجمرك الإسكندرية والأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إن عدد الناخبين الوافدين خلال اليومين الماضيين وصل إلى 3000 ناخب في لجنته، متابعا أن الإقبال هائل من الناخبين الذين توافدوا بكثافة للإدلاء بأصواتهم، معبرين عن إرادتهم في اختيار رئيس مصر لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف عناني في تصريحات صحفية خاصة، أن نسبة الإقبال واضحة وكثيفة حتى قبل فتح اللجان الانتخابية، مرجعا ذلك إلى زيادة الوعي لدى المصريين.

وتم فتح باب الاقتراع وبدء استقبال الناخبين اليوم الثلاثاء في موعده، مع استمرار تنظيم سير العملية الانتخابية وتوافد جميع فئات المجتمع، خاصة كبار السن، وتجولت السيارات التي تحمل الأعلام وتبث الأغاني الوطنية بين اللجان لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.