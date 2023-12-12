الشئون العربية بالنواب: الحوار الوطني جزء رئيسي لما وصلنا إليه من انفتاح سياسي ومشهد انتخابي مشرف

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني هو جزء رئيسي لما وصلت إليه مصر من انفتاح سياسي.

وأضاف خلال لقاء له على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن هناك 3 مرشحين حزبيين في مواجهة مرشح تدعمه أغلب الأحزاب، ومن ثم فخروج المشهد الانتخابي بهذا الشكل المشرف، ساهمت فيه حالة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مشهد اصطفاف المواطنين في اليوم الأول للانتخابات يعود بالذاكرة لحالة الزخم والالتفاف التي كانت في 30 يونيو.

ولفت إلى أن المصريين قلبوا الموازين وفاجئوا العالم، بإقبالهم على صناديق الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، منوها بأن حالة الإقبال شملت جميع الفئات العمرية للمجتمع المصري من شباب وكبار سن ونساء.

وتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات، لليوم الثالث على التوالي؛ لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتنتهي عملية التصويت مساء اليوم الثلاثاء، والتي بدأت أول أمس، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».