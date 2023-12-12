صندوق النقد الدولي يسمح لأوكرانيا بالحصول على 900 مليون دولار

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أتاح صندوق النقد الدولي يوم الاثنين دفعة نقدية أخرى بقيمة 900 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال الصندوق إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكمل مراجعة ثانية لبرنامج القروض لأوكرانيا مما سمح لكييف بالحصول على نحو 900 مليون دولار. وأضاف أن هذه الأموال ستستخدم لدعم الميزانية.

ويهدف هذا الترتيب في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا، واستعادة القدرة على تحمل الديون، ودعم تعافي أوكرانيا على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تحصل البلاد على 6ر15مليار دولار من خلال الصندوق. والبرنامج جزء من حزمة مساعدات دولية يبلغ مجموعها نحو 115 مليار دولار ومدتها أربع سنوات.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن: "كان هذا البرنامج حيويا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي ودعم الانتعاش المستمر".

وأضافت جورجيفا: "بفضل الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من المجتمع الدولي، تمكنت أوكرانيا من تنفيذ سياسات اقتصادية قوية والحفاظ عليها. كما تواصل السلطات إظهار التزام أوكرانيا بمعالجة قضايا الحوكمة والفساد الحيوية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هذا الدعم الكبير مهم جدا لأوكرانيا والشعب الأوكراني. في أوقات الحرب، يعد النظام المالي الآمن أمرا بالغ الأهمية".

كما التقى زيلينسكي يوم الاثنين بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته الثالثة لواشنطن منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.