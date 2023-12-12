عصام شيحة: أحداث غزة أثرت بقطاع كبير من الشباب وحفزته على المشاركة بانتخابات الرئاسة

قال المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية 2024 حدثا استثنائيا، ونسب التصويت كانت مبهرة في اليوم الأولى والثاني، وتخطت كل التوقعات التي كانت لدى المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بقناة «المحور»، صباح الثلاثاء، أن أحداث غزة أثرت في قطاع كبير من الشباب وحفزته للمساهمة بصناعة المستقل، مؤكدا أنه شعر بالقلق على الوطن وأدرك طبيعة التحديات التي تمر الدولة المصرية بها ومن ثم شجعته على المشاركة.

وذكر أن هناك إقبالا ملحوظا في هذه الانتخابات، نابع من شعور المصريين بالخطر على الأمن والسلم، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أنهم شاهدوا كم التحرشات الخارجية للدولة، ما دفعهم للخروج عن بكرة أبيهم لصناعة المستقبل، مؤكدا أن خروج المصريين بهذه الكثافة يقدم ضمانة للرئيس القادم وغطاء شعبي كبير يمكنه من اتخاذ قرارات مصيرية والتفاوض مع الدول الكبرى.

وأوضح أن الحشود الموجودة أمام الصناديق، رسالة بأن الشعب المصري يصطف خلف قياداته التي سيختارها، وضمانة فاعلة لتشجيع الرأي العام بقبول نتائج الانتخابات، مشددا على أن المراقبة الدولية سجلت تصويت المصريين بشكل كبير ورصدت الطوابير أمام اللجان، والجحافل البشرية التي كانت موجودة أمام لجان المغتربين.

وتنتهي عملية التصويت مساء اليوم الثلاثاء، والتي بدأت أول أمس، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».