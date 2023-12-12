الكويت تطالب بوضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي

جددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"وضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن هذه "الانتهاكات تشكل العائق الأكبر في عملية إيصال المساعدات الإنسانية في غزة".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، عن علي البهبهاني، العضو بوفد الكويت الأممي، قوله أمس الاثنين، أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند الخاص بالمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ ، إن "الأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تلحق بالشعوب معاناة هائلة، الأمر الذي يجعل المتضررين في أمس الحاجة للمساعدات الإغاثية مما يتطلب تنسيق الجهود الدولية لإيصالها".

وأشار المسئول الكويتي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تمنع إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فحسب بل تهدد حياة عمال الإغاثة بمن في ذلك الموظفون التابعون لمنظمة الأمم المتحدة.