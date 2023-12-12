الوطنية للانتخابات: تأكدنا من سلامة الحبر الفسفوري حفاظا على سلامة وصحة المواطن

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حرصت على توفير اللوجستيات اللازمة للانتخابات الرئاسية، قبل الإعداد للبرنامج الزمني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، مساء الثلاثاء، أن تلك اللوجستيات تشمل الحبر الفسفوري، موضحًا أنه من الضمانات التي تضمن عدم تكرار الصوت.

ولفت إلى أن «مواصفات الحبر الفسفوري تشمل بقاء في عقلة الأصبع 72 ساعة»، مشيرًا إلى أن «العبوة الواحدة تكفي لما يتراوح بين 60 إلى 80 مواطن».

وأكد التعاقد على عبوات الحبر الفسفوري لتغطية عدد 67 مليون ناخب، لو شاركوا بالكامل، قائلًا إنهم تأكدوا من سلامة الحبر الصحية على المواطن حفاظا على سلامته.

وذكر أن اللوجستيات تشمل السواتر وصناديق الاقتراع والحقائب المخصصة لحفظ أوراق العملية الانتخابية، إضافة إلى نماذج التأييدات.

وتنتهي عملية التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».