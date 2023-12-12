تزاحم شديد وإقبال من الناخبين على مدارس أكتوبر

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شهدت الساعات الأولى من آخر يوم في الانتخابات الرئاسية، تزاحما شديدا من الناخبين، في مدارس أكتوبر.

ونظم عدد من المتطوعين، عملية دخول الناخبين بسبب التزاحم الشديد للأداء بأصواتهم دخل اللجان.

وشهد محيط اللجان، تواجدا أمنيا مكثفا لتنظيم عمليات دخول الناخبين، وتسيير حركة المواصلات أمام المدرسة.

ويتوجه المصريون، لليوم الثالث والأخير، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».