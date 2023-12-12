 نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير لجان الانتخابات بالخارجة في آخر أيام التصويت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير لجان الانتخابات بالخارجة في آخر أيام التصويت

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 3:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 3:01 م

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بمسيرة حاشدة نظمتها الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات التطوعية والمبادرات الشبابية ومتدربات وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابي بآخر أيام التصويت، والتي انطلقت من أمام لجان ناصر والخارجة المشتركة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالخارجة.

وحرصت على تفقد سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمدينة الخارجة شملت لجان عمر بن الخطاب "البنين"، والشهيدة دعاء عاطف، مشيرة إلى دور شباب المتطوعين والفرق الطبية المتواجدة باللجان لمساعدة الناخبين وكبار السن في تسهيل مهمة التصويت والوصول للجان.

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