مجلس الأمن يدين بشدة العنف في واراب بجنوب السودان ومنطقة أبيي

أدان مجلس الأمن يوم الاثنين بشدة العنف في ولاية واراب في جنوب السودان وفي منطقة أبيي، والذي أودى بحياة العشرات منذ تشرين نوفمبر.

وجاء في بيان صحفي للمجلس: "يدين أعضاء مجلس الأمن بشدة العنف في ولاية واراب بجنوب السودان ومنطقة جنوب أبيي الإدارية مما أودى بحياة ما يقرب من 75 شخصا في نوفمبر 2023 و 10 أشخاص في أبيي في أوائل ديسمبر 2023".

وأضاف: "يلاحظ أعضاء مجلس الأمن بقلق بالغ استمرار وجود بعض القوات وكذلك العناصر المسلحة للمجتمعات المحلية في أبيي، ويؤكدون مجددا على تجريد منطقة أبيي من السلاح بالكامل دون تأخير، مشيرين في هذا الصدد إلى اتفاق عام 2011 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتابع: "يردد أعضاء مجلس الأمن دعوات الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان، نيكولاس هايسوم، مشددين على ضرورة قيام الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بالتحقيق في عمليات القتل والهجمات على المدنيين في واراب ومنطقة أبيي. ويدعون الحكومة الانتقالية في جنوب السودان إلى احتواء العنف ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات المتضررة".

وأوضح: "يشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور الهام الذي ينبغي أن تؤديه قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، وفي دعم الحوار المجتمعي وتيسير المصالحة، ومع الآلية المشتركة للتحقق والرصد على الحدود دعما لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في أبيي والمنطقة الأوسع".