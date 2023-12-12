وصفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشهد الانتخابات الرئاسية بأنه منظم ومتميز جدا.

وقالت في تصريحات بثّها برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن الإقبال الكبير من الناخبين على صناديق الاقتراع يؤكد حجم الوعي الذي يملكه الشعب.

وأضافت أن الإقبال الكثيف استمر على مدار يومي الانتخابات أمس الأول الأحد وأمس الاثنين، ما يبرهن على وعي المواطنين.

وكانت وزيرة التخطيط قد أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وفي أعقاب تصويتها، قالت السعيد، إن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، مؤكدة أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».