قال النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن المرشح عبد الفتاح السيسي؛ يحظى بشعبية واسعة بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر تنتخب الرئيس» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الإثنين، أن رصيد الإنجازات التي تحققت في الدولة على مدار السنوات التسع الماضية؛ ساعدت على تسهيل عمل الحملة، قائلا: «مصر دولة كبيرة وتحتاج قائدا قويا.. ومرشحنا يمتلك كم من الإنجازات يلامسها كل مواطن على الأرض».

وأوضح أن الانتخابات الحالية؛ فتحت الباب أمام مشهد حزبي جديد لمستقبل الحياة السياسية ما بعد الانتخابات، متوجها بالتحية إلى رؤساء الأحزاب من المرشحين الرئاسيين، قائلا: «لابد أن أوجه التحية إلى المنافسين؛ لأنهم خلقوا ثراء في الحياة الحزبية».

وأضاف أن الحملة تكافح منذ اليوم الأول مقولة «مرشحنا ناجح ناجح»، قائلا: «هذه المقولة؛ مقولة خبيثة يراد بها الشر بالدولة المصرية».

وأشار إلى انعكاس تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ إلى اتساع رؤية المواطن وإدراك خطورة التحديات الأمنية الراهنة التي تواجها الدولة والخروج من مفهوم انحصار التحديات على الأزمة الاقتصادية وحسب.