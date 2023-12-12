مصطفى بكري: التقارير الدولية والتغطية الإخبارية العالمية أكدت نزاهة الانتخابات الرئاسية 2024

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كل التقارير الدولية والتغطية الإخبارية العالمية أكدت نزاهة الانتخابات الرئاسية 2024، وتجري في أجواء من الحرية والديمقراطية والمشاركة والمسئولية.

وأضاف خلال تقديمه تغطية خاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بالتسهيلات اللوجيستية، من لجان وطريقة التصويت والصناديق والحبر السري، وانتظام القضاة بمواعيدهم، كل هذه الترتيبات أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزيتها وتوفرها منذ البداية، مشيدا بأداء الشرطة المصرية التي أشرفت وحدها على الإجراءات الأمنية وحراسة اللجان الانتخابية.

ووجه الشكر لرجال الشرطة المصرية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق والمساعدين المعنيين بمتابعة سير العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم قدموا أداء رفيع المستوى ويستحق الإشادة والتقدير، مع الأخذ في الاعتبار المثل الذي قدمه الشعب المصري خلال أيام الانتخابات عكس سير العملية الانتخابية.

وتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات، لليوم الثالث على التوالي؛ لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتنتهي عملية التصويت مساء اليوم الثلاثاء، والتي بدأت أول أمس، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».