قال النائب عماد خليل، عضو مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، إن انتخابات الرئاسة 2024 شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، واصفًا إياها بـ«الملحمة الوطنية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن الانتخابات الجارية تعد الأكبر في تاريخ مصر من حيث عدد الناخبين.

وأوضح أن «الهيئة الوطنية للانتخابات صرحت بأن عدد المصوتين تجاوز 30 مليون ناخب بعد مرور يوم ونصف فقط»، قائلًا إن العدد الإجمالي تجاوز 24 مليونًا عام 2018.



ولفت إلى أن هناك 14 منظمة دولية تابعت الانتخابات، إضافة إلى 62 منظمة مجتمع مدني، و528 متابعًا دوليًا ومحليًا، و115 وسيلة إعلامية، مشيدًا بتخصيص 358 لجنة للوافدين.

وأكمل: «قرار الهيئة الوطنية بتخصيص لجان للوافدين أدى إلى حالة من الرضا والسعادة بين الذين منعتهم ظروف العمل من المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم».

وذكر أن «الإقبال الكثيف أدى إلى نفاد أوراق التصويت في عدد من اللجان، والاستعانة بعدد إضافي من القضاة، ومد العمل لساعات إضافية في الأيام الثلاثة».

واستطرد: «كل المؤشرات كانت تؤكد الإقبال التاريخي لكنه فاق التوقعات، لم نرصد أي تجاوزات من المنافسين ولم نتقدم بشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات، كما أن الهيئة لم تبلغنا بتقديم أي شكاوى ضدنا».

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».