الداخلية: ضبط عصابتين و31 سلاحا ناريا و173 قضية مخدرات خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 31 سلاحا ناريا بحوزة 27 متهما، شملت "3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وطبنجتين ، 23 فرد محلي، و5 خزائن متنوعة، و100 طلقة مختلفة الأعيرة، و167 قطعة سلاح أبيض".

كما نجحت الحملات، في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 5 حوادث، تنفيذ 57 ألفا و322 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 173 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 151كيلو مخدرات، وضبطت 27 متهما هاربا، و15 متهما بالبلطجة، و234 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 40 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.