نائب رئيس مستقبل وطن للمتخلفين عن التصويت: افرح معانا الفرحة الكبيرة

أعرب النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته الغامرة بمشاهد الإقبال الكثيف من المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، قائلا إنها تدلل على ارتفاع مستوى الوعي والإدراك لدى الشعب المصري.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن المشهد الانتخابي الحالي؛ يؤكد مدى إدراك الشعب خطورة التحديات الإقليمية التي تواجه الدولة والمخاطر المحيطة بالأمن القومي، معقبا: «لدينا شعب لا يخاف عليه تماما».

وأشار إلى استمرار زخم وكثافة الإقبال على صناديق الاقتراع لليوم الثاني على التوالي، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية العليا للانتخابات مساء الإثنين؛ عن بلوغ نسبة المشاركة 45 % من إجمالي عدد المقيدين بقواعد بيانات الناخبين؛ أمر يدعو للفخر.

وأضاف أن المؤشرات حول نسب المشاركة؛ تشير إلى كسر حاجز المشاركة بتاريخ الاستحقاقات السياسية السابقة، داعيا باقي أفراد الشعب المصري إلى المشاركة باليوم الختامي، قائلا: «لازم تغير؛ أنزل افرح الفرحة الكبيرة معانا، من حاليا لا يريد أن يشارك بالفرحة».

وأكد أن تحقيق الانتخابات الحالية نسبة المشاركة الأعلى بتاريخ الاستحقاقات السياسية؛ رسالة إلى العالم عن مدى وعي الشعب المصري.