إقبال كثيف من الناخبين بلجان الوادي الجديد في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

شهدت 82 لجنة فرعية على مستوى 5 لجان عامة بمراكز محافظة الوادي الجديد، انطلاق عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات منذ يومين لاستقبال 188 ألفا و12 ناخبا مقيدين بالكشوف الانتخابية بالمحافظة، بجانب تخصيص نحو 7 لجان للوافدين بواقع لجنة بمركز الخارجة، ولجنتين بمركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات التى تضم عدد كبير من الوافدين العاملين بالشركات الاستثمارية الزراعية، ولجنتين بمركز الفرافرة، ولجنة بمركز بلاط، ولجنة بمركز باريس، وذلك بإشراف المستشار محمد عبدالحافظ، رئيس الاستئناف ومحكمة الوادي الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية بالوادى الجديد، حيث تشهد اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا منذ الساعة الأولى لفتح اللجان الإنتخابية في اليوم الثالث من التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار المتابعة على مدار الساعة من جانب غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، وتواجد ممثلي كافة الجهات المعنية داخل المركز للمتابعة لحل أى مشكلات أو طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى توافر كافة الاحتياجات اللوجستية وكذلك التمركزات الطبية والأمنية والحماية المدنية داخل وخارج اللجان وتوفير وسائل إنتقال للناخبين بالمناطق النائية والمتباعدة.