إقبال ملحوظ من كبار السن والسيدات وطلاب الجامعة بكفر الشيخ في اليوم الأخبر للانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بدوائر محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، باليوم الثالث والاخير بالانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا ملحوظا، منذ ساعات الصباح، من السيدات وكبار السن وطلاب الجامعات والفتيات، وعدد من غير القادرين، والذين أصروا على التواجد رغم صعوبة التحرك.

فيما قامت قوات الأمن بتأمين اللجان الانتخابية من الخارج من أجل منع حدوث خروقات انتخابية من أنصار المرشحين، وانتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة، أمام البوابات الرئيسية للمقار الانتخابية.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن عملية الاقتراع مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان على مستوى المحافظة وفتحت فى موعدها الساعة التاسعة صباحا اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية.

الجدير بالذكر أه يشارك مليوني و339 ألف و800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

ويتنافس فى تلك الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».