 ياسمين عبدالعزيز تسخر من منتقدي ظهورها بالعلم الفلسطيني: العلم حرقكم أوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ياسمين عبدالعزيز تسخر من منتقدي ظهورها بالعلم الفلسطيني: العلم حرقكم أوي

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 10:40 م

سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من منتقدي ظهورها بعلم فلسطين منذ أيام، وإدعائهم غير الحقيقي بشأن تواجدها مؤخرا في تل أبيب.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورتين، لتغريدات تشير إلى انتقاد ظهورها وهي تحمل علم فلسطين برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، منذ يومين، وعلقت ياسمين قائلة: "تل ابيب، يا ولاد الإيه العلم حرقكم أوي".

وتغيب ياسمين عبدالعزيز عن موسم رمضان هذا العام، من أجل الاستعداد لتقديم فيلم كوميدي يتم التحضير له في الفترة الحالية، بينما يخوض أحمد العوضي موسم رمضان بمسلسل "حق عرب"، ويشاركه البطولة الفنانة وفاء عامر، وكارولين عزمي، وآخرين.

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