بلغاريا تؤجل تحصيل رسيوم عبور الغاز الروسي عبر أراضيها

أرجأت بلغاريا تحصيل رسوم عبور الغاز الطبيعي الروسي يوم الاثنين حتى لا تعرض للخطر انضمامها المنشود إلى منطقة شنجن بسبب اعتراضات محتملة من المجر.

وكان من المقرر أن تدفع شركة الغاز الروسية جازبروم الرسوم، التي تم تقديمها في أكتوبر، لكنها قد تؤثر على الأسعار بالنسبة للمجر وصربيا، حيث تنقل بلغاريا إليهما الغاز الروسي.

وقالت مصادر بلغارية إن جازبروم لم تدفع أو تعلق على رسوم العبور البالغة 10 يورو (76ر10 دولار) لكل ميجاوات ساعة من الغاز.

يشار إلى أن بلغاريا قريبة جدا من الانضمام إلى شنجن ولا تريد أن تعرقل هذه الرسوم ذلك، حسبما قال بويكو بوريسوف ، زعيم حزب يمين الوسط "جيرب"، الذي يشارك أيضا في الحكومة.

وستنضم بلغاريا رسميا إلى منطقة شنجن الأوروبية، والتي تسمح بالتنقل عبر الحدود دون فحص جوازات السفر بين دول المجموعة ، في أول يناير 2024.

وتمنع هولندا والنمسا انضمام بلغاريا إلى شنجن منذ عام 2022، غير أن التقارير الإعلامية الأخيرة تشير إلى أن فيينا مستعدة الآن لتخفيف موقفها.

وهدد الرئيس المجري فيكتور أوربان باستخدام حق النقض ضد انضمام بلغاريا إلى شنجن إذا لم ترفع صوفيا الرسوم المفروضة على الغاز الطبيعي الروسي.