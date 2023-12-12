محافظ أسوان: الفعاليات الاحتفالية بالانتخابات الرئاسية من المواطنين تعم المحافظة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن كل مدن وقرى المحافظة تشهد فعاليات احتفالية من المواطنين والفرق الفنية للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم أثناء توجههم لصناديق الاقتراع للتصويت في هذا الحدث التاريخي الذي تشهده مصر بإجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام.

وأضاف أن إدراك المواطنين لاستقرار وأمن وطنهم، وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وللأجيال القادمة ساهم بشكل مباشر في الإقبال الكبير أمام اللجان ليسطروا تاريخ جديد من حبهم لبلدهم، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في مستقبل مشرق ملئ بكل الخير.

جاء ذلك على هامش قيام فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وفرق ذوى الهمم "قادرون باختلاف"، والفن التعبيري للطلائع التابعين لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقراتهم الفنية المتنوعة بتقديم عروض فنية أمام اللجان، والتي نالت إعجاب وتفاعل الناخبين المتواجدين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.