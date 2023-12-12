لجنة الشباب بالحوار الوطني: كلما زادت الإنجازات والخدمات المقدمة للمواطنين زاد ولائهم للدولة

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن زيادة الانتماء للوطن جاءت بسبب الوعي السياسي لدى الشعب المصري في الفترة الأخيرة، ونتيجة للإنجازات التي تحققت على الأرض خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال لقاء له على قناة «أون»، صباح الثلاثاء، أنه كلما زادت الإنجازات والخدمات المقدمة للمواطنين، كلما زاد ذلك من ولائهم وانتمائهم للدولة المصرية، مشددا على أن هذا ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية، وفضلا عن احتشاد المواطنين وإقبالهم على المشاركة سواء في الخارج أو الداخل كان رسالة قوية، تعني أن المصريين يقفون خلف دولتهم، وظهروا بشكل مشرف يليق بمصر.

وذكر أن إقبال كبار السن للمشاركة في العملية الانتخابية كان كثيفا بشكل ملحوظ، في ظل استقبالهم والترحيب بهم من قبل أفراد الشرطة، مضيفا أن الإعلام المصري نقل المشهد الانتخابي في شتى محافظات الجمهورية بشكل حقيقي دون أي تزييف.

وأكد أن ملف الشباب من أبرز القضايا التي يجب أن تكون من أوليات الرئيس القادم، موضحا أن هذا الملف نوقش بالحوار الوطني وكانت هناك طلبات بفصل وزارة الرياضة عن الشباب، وذلك عند الحديث عن مشاكل وتحديات رواد الأعمال، ومشاكل الطلاب والأنشطة الطلابية بجلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وتنتهي عملية التصويت مساء اليوم الثلاثاء، والتي بدأت أول أمس، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».