شهدت 82 لجنة فرعية بـ67 مركزا انتخابيا على مستوى 5 لجان عامة بمراكز محافظة الوادي الجديد، إقبالا من جانب المواطنين في الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، لاستقبال نحو 188 ألفا و12 ناخبا مقيدين بالكشوف الانتخابية بالمحافظة، بجانب تخصيص نحو 7 لجان للوافدين، بواقع لجنة بمركز الخارجة، ولجنتين بمركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات، التي تضم عدد كبير من الوافدين العاملين بالشركات الاستثمارية الزراعية، ولجنتين بمركز الفرافرة، ولجنة بمركز بلاط، ولجنة بمركز باريس.

يأتي ذلك بإشراف المستشار محمد عبدالحافظ، رئيس الاستئناف ومحكمة الوادي الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد.

وأجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جولات بلجان مركز الفرافرة وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأشار الزملوط، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، والمرتبط إلكترونيا مع المراكز يواصلان المتابعة على مدار الساعة منذ انطلاق التصويت باليوم الثالث والأخير من التصويت بالانتخابات الرئاسية، بجانب تواجد ممثلي الجهات المعنية داخل المركز للمتابعة وحل أي مشكلات أو طوارئ خلال سير العملية الانتخابية، حتى انتهاء التصويت وبدء الفرز.