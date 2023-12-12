خبراء الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تسجل رقما قياسيا جديدا في جبال الألب

سجل خبراء الأرصاد الجوية خلال العام الحالي 2023، أعلى درجة حرارة تسجل في شهر من سبتمبر على الإطلاق في جبال الألب منذ بدء سجلات الطقس.

وتم تسجيل هذا بواسطة هيئة الأرصاد الجوية في كل من ألمانيا (دي دبليو دي) والنمسا (جيوسفير أوستريا)، وسويسرا (ميتيوسويس) في سلسلة منشوراتهم المشتركة "نشرة مناخ الألب".

وفي بداية أغسطس، هطلت أمطار قياسية في جنوبي النمسا وفي مناطق جبال الألب المجاورة في إيطاليا وسلوفينيا، مما تسبب في فيضانات شديدة.

وذكر العلماء، أنه تم تسجيل العديد من درجات الحرارة القياسية اليومية والشهرية اعتبار من يوليو 2023.

وبعد موجة حارة أولية في يوليو، جاءت موجة حارة ثانية في نهاية أغسطس تم خلالها تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة. على سبيل المثال، وصلت درجات الحرارة إلى 37.6 درجة مئوية في مدينة سيون بسويسرا.