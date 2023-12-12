محمود فوزي يكشف أسباب الإقبال الكثيف على التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشهد الإقبال الكثيف على التصويت في الانتخابات الرئاسية له العديد من الأسباب كما أن هناك ملاحظات عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنّ الأسباب تتمثل في أن المجتمع المصري يتسم بأنه حي.

وأضاف أن من بين الأسباب أيضا الشعبية التي يملكها الرئيس السيسي، ووجود تنظيمات حزبية فعالة ومتعاونة ومترابطة، بجانب وجود حملة انتخابية منظمة وجامِعة تستوعب وتتشارك مع الجميع.

وأشار إلى وجود تهديدات وتحديات على جميع الحدود، وتحديدا من الجهة الشمالية الشرقية، ما أدّى إلى زيادة وعي المواطنين.

في الوقت نفسه، أكّد أن الانتخابات تسير حتى الآن بشكل منتظم وبدون تجاوزات، موجها الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات وسائر أجهزة الدولة التي تعمل على تيسير إجراءات الانتخابات.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».