أصبحت غزة وما يجري على أرض فلسطين حديث العالم، مظاهرات ووقفات احتجاجية ومسيرات وأشكال متنوعة من الاحتجاج والدعم ظهرت على الساحة خلال الشهرين السابقين، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

ووصل تأثير هذا العدوان إلى منصات التواصل الاجتماعي التي يجتهد الكثير من مشاهيرها لكشف تاريخ الاحتلال والحروب التي شنها وتوضيح أكاذبيه، وأيضاً إلى الكتب ومنافذ البيع، حيث برزت موجة من محاولة المعرفة لكل ما يخص غزة وتاريخها مع الاعتداءات.

ومن النماذج البارزة في هذا السياق، ما تحدثت عنه صحيفة الجارديان في تقريرها، عن بزوغ موجة من التهافت على إحدى الكتب التي تتحدث عن غزة أثناء الانتفاضة الأولى في مطلع التسعينيات، حيث أعيد طباعة كتاب "فلسطين" للصحفي والمتخصص في القصص المصورة جو ساكو، الذي مر على إصداره 30 عاماً.

وعادت رواية مُصورة عن غزة، والتي كانت رائدة في مجال "الصحافة المصورة"، إلى الطباعة من جديد بعد تزايد الطلب عليها منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي، كتاب "فلسطين" بقلم جو ساكو، صدر في الأصل في شكل كتاب فكاهي من قبل الناشر الأمريكي Fantagraphics قبل 30 عامًا، ثم نشره في مجلد واحد من قبل الشركة، وأعيد إصداره من مؤسسة جوناثان كيب في المملكة المتحدة في عام 2003.

وقرر ساكو، وهو صحفي ورسام كاريكاتير أمريكي مالطي من بورتلاند بولاية أوريغون، تسجيل رحلاته الخاصة حول غزة في عام 1991، ومنذ ذلك الحين فاز بمجموعة من الجوائز وأدرج في الدورات الجامعية كمقدمة تمهيدية لفن القصص الصحفية المصورة.

وقال إدوارد سعيد، الأكاديمي والمفكر الفلسطيني الأمريكي، في مقدمته للكتاب: "باستثناء واحد أو اثنين من الروائيين والشعراء، لم يقم أحد قط بتجسيد هذه الحالة الرهيبة أفضل من جو ساكو".

وأكد غاري جروث، المؤسس المشارك لـ Fantagraphics، أنه بعد 7 أكتوبر بداية الهجوم والقصف على غزة، ارتفع الطلب على الكتاب بشكل كبير، "لقد نفد مخزوننا من عدة آلاف من النسخ بسرعة ونعيد طبعها الآن وبدأ تجار التجزئة وتجار الجملة في طلب الكتاب بكميات أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي القريب، مما يشير إلى أن كل عنصر في السلسلة - المستهلكين وتجار التجزئة - يعبرون عن زيادة الطلب على الكتاب".

وعلق ساكو، البالغ من العمر 63 عاماً، لصحيفة الأوبزرفر، أنه عندما زار غزة لأول مرة في عام 1991، قرر استبدال الصحافة المكتوبة بالقصص المصورة، قائلا: "بدأت أتناول الموضوع بطريقة أكثر منهجية، محاولًا فهم البنية الفعلية للاحتلال وتأثيره على الفلسطينيين، لذلك كان اندماج القصص المصورة والصحافة المكتوبة أمرًا عضويًا، ولم تكن لدي نظرية في الصحافة المصورة، كنت أقوم باختلاق الأمر لتصوير ما رأيت".

وعاد ساكو إلى فلسطين في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 لتدوين كتاب آخر بعنوان "هوامش في غزة"، وقال: "بدت الأمور سيئة للغاية عندما كنت في زيارة في أوائل التسعينيات، في نهاية الانتفاضة الأولى، لكن الأمور أصبحت أسوأ بكثير بعد 10 سنوات".

ويشعر ساكو بالسعادة لتزايد الطلب على الكتاب ووصوله إلى جمهور جديد، لكن هذا يشوبه الحزن أيضاً، حيث أوضح، "أن استمرار أهمية الكتاب نفسه هو شهادة مؤسفة على المأساة المستمرة للفلسطينيين، على الرغم من أنه في بعض النواحي يعد أيضًا بمثابة تقدير لثباتهم، وعدم رغبتهم في الاستسلام".

وأضاف، "سأعود إلى غزة إذا تمكنت من الدخول، ولحسن الحظ، فإن العديد من الصحفيين الفلسطينيين الشجعان يقومون بعمل مثالي على الرغم من الظروف المروعة والخطر الحقيقي على أنفسهم وعائلاتهم، لكن السبب الرئيسي وراء رغبتي في العودة إلى غزة هو رؤية أصدقائي هناك آمل أن يتمكنوا من تجاوز ما يحدث".